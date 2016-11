Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Staatsakt in Disharmonie Suche nach Leitkultur Das kleinere Übel

Staatsakt in Disharmonie

Staatsakt in Disharmonie

Tausenden Kindern ist in der Zweiten Republik massives Unrecht in staatlichen und kirchlichen Heimen widerfahren. Ihrem schrecklichen Schicksal war auf Einladung von Parlamentspräsidentin Bures ein Staatsakt gewidmet. Bundeskanzler Kern hat sich bei den Betroffenen entschuldigt, Kardinal Schönborn um Vergebung gebeten. Die Gedenkfeier selbst wurde wiederholt gestört. Betroffene fühlten sich nicht angemessen behandelt. Max Biegler hat mit ehemaligen Heimkindern über ihr schweres Schicksal gesprochen und sie ins Parlament begleitet.



Gast im Studio ist der Psychiater und Gutachter Reinhard Haller