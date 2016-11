Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Franz Strasser - Seine Firma und sein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe von Vöcklabruck waren sein Stolz und sein Lebenswerk, doch sie machten ihn zu einem Tyrannen und kosteten ihn letztendlich seine Familie: "Als ich niederbrannte, im Burn Out landete, waren mir all meine Besitztümer nichts mehr wert".

Mag. Klaudia Watzinger - Wenn aus Klaus (47) Klaudia wird. Jahrzehntelang unterdrückte der kaufmännische Direktor des Landeskrankenhauses Scheibbs seine Empfindungen und führte dennoch ein glückliches Familienleben mit Ehefrau und zwei Kindern. Jetzt im August kam das Outing: Ich lebe als Frau.

Andrea Klara Fröhlich - Ich war dem Doppelleben meines Mannes aufgesessen. Irgendwann im Frühsommer2007 holte ich meinen Mann wie immer vom Flughafen in Klagenfurt ab; an diesem Wochenende sagte er, dass er mehr Freiheit braucht; es folgten schwierige Monate, ich wusste nicht was los war; doch langsam kam die ganze Wahrheit ans Licht: Mein Mann führte über Jahre ein Doppelleben - ich war fassungslos. Was folgte, war die Trennung - dabei dachte ich, unsere Ehe wäre für die Ewigkeit.