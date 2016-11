Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Seine Firma und sein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe von Vöcklabruck waren der Stolz von Franz Strasser. Er suchte die Anerkennung, expandierte, war erfolgreich, hatte Familie und schien glücklich, auch wenn er in manchen Situationen aggressiv und laut wurde. Heute sagt er über sich „Ich war ein Tyrann“. Erst als er ins Burn Out schlitterte, erkannte er, was im Leben wichtig ist.