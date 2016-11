Bewusst gesund - Das Magazin

Hörgeräte und Hör-Implantate werden immer besser. Aber oft genug nutzen die Patientinnen und Patienten die technischen Möglichkeiten gar nicht wirklich aus. Eine Rehabilitation nach der Versorgung mit einem Gerät oder Implantat kann gemeinsam mit einem intensiven Hörtraining das Sprachverständnis enorm verbessern. Und bessere Kommunikation bedeutet für viele Schwerhörige auch die Möglichkeit wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Bewusst Gesund hat sich die Situation in Österreich angesehen und mit Betroffenen, Ärzten und Experten gesprochen, um herauszufinden, wie man aus Implantaten und Hörgeräten das Maximum herausholen kann. Gestaltung: Christian Kugler

Gesunder Darm - Stuhltransplantation als mögliche Behandlung

In den letzten Jahren hat die medizinische Wissenschaft immer neue Details über die Bedeutung der Darmflora oder des Mikrobioms für die menschliche Gesundheit herausgefunden. Und seit einiger Zeit gibt es auch Versuche, diese Darmflora von gesunden Menschen auf Patienten zu übertragen, die unter schweren Verdauungsproblemen leiden. Solche Stuhltransplantationen sind in manchen Bereichen mittlerweile sogar klinisch etablierte Therapien und für viele Krankheitsbilder ein großes Hoffnungsgebiet. An der Grazer Universitätsklinik laufen gerade mehrere Studien, die zeigen sollen, wie gut Stuhltransplantationen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen helfen können. Bewusst Gesund hat in der Steiermark eine Patientin getroffen, der durch eine Stuhltransplantation entscheidend geholfen wurde.



Gestaltung: Christian Kugler