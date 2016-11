Um Himmels Willen Sonnenschein

Seit das Seniorenstift 'Sonnenschein' privatisiert wurde, scheint es mit dem ehemaligen Vorzeigebetrieb bergab zu gehen. Ein Insasse, der schwere Verletzungen am Bein aufweist, wendet sich in seiner Not an Schwester Frederike, die sogleich Hanna alarmiert. Doch der neue Inhaber redet ihre Bedenken klein. Immer noch skeptisch, beschließt Hanna, sich auf unkonventionelle Weise ein eigenes Bild von der Sachlage zu machen: Bürgermeister Wöller soll undercover die Residenz für sie ausspionieren.