Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

„Land und Leute Favorit 2016“ – in der dritten Runde stehen die Pilzzüchter aus Wien und der Holzkünstler aus Salzburg zur Wahl. Kulinarisch dreht sich alles um Lebkuchen beim "So schmeckt NÖ" Adventmarkt und um schmackhafte Gerichte aus Wildfrüchten wie Hagebutte und Mispel.

"Land und Leute-Favorit 2016", 3. Runde: Pilzzüchter oder Holzkünstler? In der dritten Runde der Wahl zum „Land und Leute-Favorit 2016“ werden die beiden letzten Kandidaten vorgestellt – und das TV-Publikum kann entscheiden, wer auf dem Weg zum Publikumsliebling des Jahres in die Schlussrunde kommt:





Entweder



Kandidat 1: die Pilzzüchter aus Wien





oder



Kandidat 2: der Holzkünstler aus Salzburg







Kandidat 1: die Pilzzüchter aus Wien. Zwei junge Oberösterreicher nutzen einen feuchten Keller in der Bundeshauptstadt für ein ungewöhnliches Projekt - mit Hilfe von Kaffeesud produzieren Manuel Bornbaum und Florian Hofer das ganze Jahr über Austernpilze.



Kontakt:

Hut & Stiel

Die Wiener Pilzkultur

Manuel Bornbaum

Innstraße 5

1200 Wien

Tel.: 0660/ 8139844

Kandidat 2: der Holzkünstler aus Salzburg. Josef Habersatter, der „Sauschneid Sepp“, wie er im Volksmund genannt wird, ist Holzkünstler aus Leidenschaft. Sein bevorzugtes Material ist Zirbenholz von seiner idyllisch gelegenen "Sauschneid Alm".



Kontakt:

Sauschneidhof

Fam. Habersatter

Sauschneidweg 16

5550 Radstadt

Tel.: 0680 21 66 303



Sägewerk

Fagerstraße 5

5550 Radstadt

Süßer Lebkuchenduft. In den Backstuben der Lebzelter herrscht in den Wochen vor Weihnachten Hochbetrieb – eine Reportage über zwei Produzenten, die ihre Lebkuchen-Kunstwerke auch am „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt im Palais Niederösterreich in Wien anbieten.



Kontakt:

"So schmeckt Niederösterreich"

Energie- und Umweltagentur Niederösterreich - eNu

Grenzgasse 10, 2. Stock

3100 St. Pölten

Tel.: 02742 219 19

Praktische Lebenshilfe. Die Sozialversicherungsanstalt für Bauern bietet in Pühret im oberösterreichischen Mühlviertel Aufenthalte für Männer in schwierigen Lebenssituationen an. Dabei werden mit Unterstützung von Lebens- und Sozialberatern Erfahrungen ausgetauscht.



Kontakt:

SVB Regionalbüro Oberösterreich

Blumauerstraße 47

4010 Linz