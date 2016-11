Menschen & Mächte Elisabeth - Die rätselhafte Kaiserin

Fünf Experten begeben sich in die Vergangenheit, um ihr Elisabeth-Bild zu rekonstruieren. Mit wissenschaftlichen Methoden und ganz speziellen Kenntnissen helfen sie, das Bild einer komplexen Persönlichkeit zu entwerfen: ein Kriminalist, ein Psychotherapeut, eine Historikerin, ein Nachfahre der Kaiserin und der Nachfahre eines ihrer Vertrauten - sie alle nähern sich von unterschiedlichen Seiten an und geben neue Einblicke auf die Fakten hinter den Klischees.

Das Tagebuch von Erzherzogin Sophie, der Mutter Franz Josephs, wirft ein neues Licht auf das angeblich so schlechte Verhältnis von Elisabeth und ihrer Schwiegermutter. Intimkenntnisse des Hofs zeigt auch ein verschollener Spielfilm aus dem Jahr 1921, der durch die Recherchen des Filmteams wieder gefunden wurde. Der Hintergrund: Am Drehbuch wirkte die Nichte der Kaiserin, Marie Larisch, höchstpersönlich mit.

Elisabeths Biografie ist auch eine europäische Geschichte

An fünf zentralen Schauplätzen ihres Lebens wurde deshalb für dieses Filmporträt gedreht: Im bayrischen Schloss Possenhofen war die rastlose Kaiserin zuhause - hier verbrachte sie ihre Kindheit, hier fand sie Verständnis bei ihrer Familie. Wien als Machtzentrale der Monarchie wurde für sie zum goldenen Käfig, zum Schauplatz zahlreicher Auseinandersetzungen. Ihre Liebe zu Ungarn sorgte auch für den einzigen bekannten Einfluss auf die Politik - der Ausgleich mit Ungarn 1867. Auf der griechischen Insel Korfu fand Elisabeth ihr Altersdomizil: In ihrem Schloss, das sie nach dem griechischen Helden Achilleion taufte, flüchtete sie in eine antike Traumwelt. In Genf schließlich endete das Leben der Kaiserin so unerwartet wie tragisch.