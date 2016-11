heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Spielen ist noch immer In - und besonders in der kalten Jahreszeit vertreiben sich Jung und Alt gerne die Zeit mit Spielen. Auf der "spielespass - Das Wiener Spielefestival" sind beliebte Spieleklassiker, Bestseller und Neuheiten zu sehen und zu testen. Lisa Lind sieht sich heute um, womit sich Groß und Klein unterhaltsame Zeiten schaffen können. Das Wiener Spielefestival 19. - 20. November 2016 Messe Wien

Wintersport

Vor wenigen Tagen hat sich die heimische Wintersportbranche in Kaprun zu einem Gedankenaustausch getroffen. Die Stimmung war gut, denn es hat bereits geschneit und dadurch ist ein wichtiges Thema etwas in den Hintergrund gerückt: Der Klimawandel, den man immer mehr auch in den Bergen spürt. In den letzten Jahren haben viele Schigebiete kaum mehr Naturschnee gehabt. Deshalb wird mit technischen Mitteln beschneit. Dafür sind Millioneninvestitionen nötig. Doch rechnen die sich eigentlich, wenn es immer wärmer wird? Markus Waibel berichtet heute, wie sich die Wirtschaft den Wintersport der Zukunft vorstellt.