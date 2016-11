heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Seit vielen Jahren leitet Lotte Tobisch das Künstlerheim in Baden. Jedes Jahr findet zugunsten des Künstlerheimes ein großer Flohmarkt statt, auch morgen kann man wieder zuschlagen. Kleidung von Prominenten und weniger Promienten wird an den Mann und an die Frau gebracht.

Schloss Kornberg

Es ist nicht gar so selten, daß Mitglieder eines ausländischen Hochadels schon seit Jahrhunderten in Österreich residieren. Seine Vorfahren kamen schon 1871 in die Steiermark und sind hier geblieben. Der 'päpstliche Graf', so darf sich André Bardeau aufgrund der kommerziellen Verdienste seiner Altvorderen mit dem Vatikan ansprechen lassen, hat seinerzeit das Konzept für die steirische 'Schlösserstraße' entwickelt. Seit wenigen Tagen zeigt er auf seinem Schloß Kornberg eine fulminante Weihnachtsausstellung.