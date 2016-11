Tatort Passion

Moritz Eisner, Wiener "Tatort"-Kommissar, macht Urlaub in einem kleinen Ort in Tirol. Dort finden gerade Passionsspiele statt, die nur alle acht Jahre aufgeführt werden. Schon am ersten Tag entdeckt er einen Toten: Der Sohn des Bürgermeisters wurde ans Kreuz genagelt. Die Kommissarin Roxane Aschenwald, die in dem Ort aufgewachsen ist, nimmt die Ermittlungen auf, Moritz hilft ihr dabei. Schon bald wird Roxane von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Eine Coproduktion von ORF/Satel/Bavaria