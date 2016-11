Schlosshotel Orth Doppelspiel

Die Stimmung unter dem Personal ist angespannt, seit Claudia in Wenzels Auftrag das Hotel auf seine Rentabilität überprüft. Besonders Anna bekommt die Kontrollen zu spüren. Wenzel versucht Anna zu beruhigen. Es sollen doch nur neue Konzepte und Ideen für die Küche erarbeitet werden. Claudia erklärt Jacob, dass er seinen Kredit nicht aus den Anteilen finanzieren kann. Und was wäre, wenn er die Anteile verkauft? Wenzel ist entsetzt. Dazu ist das Schlosshotel noch von Journalisten belagert. Hardy Hellmond, Multimillionär und skrupelloser Geschäftsmann, will hier ein Geschäftstreffen abhalten. Was er erst zu spät realisiert. Reginald, ein gewitzter Journalist, treibt ein schlaues Spiel mit ihm.......

Co-Produktion ORF/ZDF