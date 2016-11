heute konkret spezial Der österreichische Klimaschutzpreis

heute konkret spezial mit Claudia Reiterer

Knapp 200 Bewerbungen mit genialen Ideen zur CO2-Einsparung und zur Erreichung der Klimaziele gab es auch im neunten Jahr für den Österreichischen Klimaschutzpreis, der vom ORF und dem Umweltministerium vergeben wird. Nun stehen die Sieger fest. Heute konkret Spezial berichtet von der großen Galaveranstaltung in der Siemens City Wien. Gefeiert wurde mit zahlreichen Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kunst, etwa TV-Star Kristina Sprenger, Kabarettist Herbert Steinböck, Krimi-Autorin Eva Rossmann, Star-Koch Manfred Buchinger. Vorgestellt werden auch alle Siegerprojekte Siegerprojekte in den Kategorien „Gemeinden und Regionen“, „Betriebe“, „Tägliches Leben“, „Landwirtschaft“ und „Unternehmen Energiewende“ sowie der Klimaschutzpreis junior, der an eine Schule in der Steiermark ging.