Gomorrha - Die Serie Alles wird gut

'Ora facciamo i Conte' - I/10 Nach dem Mord an einem hochrangigen Mitglied des Conte-Clans hält sich Daniele versteckt. Ciro weiß, dass er den Burschen unbedingt vor Conte aufstöbern muss, um nicht als Danieles Auftraggeber entlarvt zu werden.

Inhalt

Nach dem Mord an einem hochrangigen Mitglied des Conte-Clans hält sich Daniele versteckt. Ciro weiß, dass er den Burschen unbedingt vor Conte aufstöbern muss, um nicht als Danieles Auftraggeber entlarvt zu werden. Zugleich gilt es, seine Machenschaften vor Gennaro geheim zu halten, der alle Hände voll zu tun hat, die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen. In seiner Not zieht Daniele seinen Bruder Massimo ins Vertrauen - ein riskantes Unterfangen: Massimo arbeitet für Conte und ist diesem zur Loyalität verpflichtet.



Hauptdarsteller

Marco D'Amore (Ciro Di Marzio)

Cerlino Fortunato (Pietro Savastano)

Marco Palvetti (Salvatore Conte)

Salvatore Esposito (Gennaro Savastano)

Maria Pia Calzone (Imma Savastano)

Regie

Claudio Cupellini

Story

Roberto Saviano