Menschen & Mächte Hitlers Angst und Görings Lederhose. Flüsterwitze im Nationalsozialismus

„Ein Volk, ein Reich, ein Führer.“ Mit gigantischen Massenchoreographien inszenierte die NS-Tyrannei ihren ideologischen Ernst, ihr Machtmonopol und den per Marschtritt in die Gehirne gehämmerten Gleichschritt. Die öffentliche Selbstdarstellung des Regimes bestand überwiegend aus dem Gestus des Heroischen. Selbsternannte Erlöser lachen nicht oder nur selten. In den Wochenschauaufnahmen sieht man den „arischen Missionar aus Braunau“ meist mit bierernster Miene.

Sie schilderten den zunehmend angstbesetzten Alltag in der Diktatur. Etwa der: „Hitler hat nach dem Einmarsch im März 1938 drei neue Feiertage einführt: Maria Denunziata, Maria Haussuchung und Maria Gefängnis“. In den Kriegsjahren wurde die Lebensmittelversorgung immer schwieriger, es waren Zeiten zunehmender Mangelwirtschaft. Man hat nicht mehr viel, außer Überlebenswillen, Galgenhumor und Luftschutzkeller.

„Hitler, der Mächtige, Göring, der Prächtige, Goebbels, der Schmächtige.“

Die mächtigen Nazi-Herrscher sollen so entzaubert und als Witzfiguren dargestellt werden. Die Flüsterwitze der NS-Zeit entstanden selten an der Front, noch viel weniger im KZ. Sie wurden überwiegend an der sogenannten „Heimatfront“ erfunden, weiter erzählt und gesammelt. Der Vernichtungskrieg mit seinen massiven Kriegsverbrechen bleibt überwiegend ausgespart. Für den Holocaust, den Massenmord in den Vernichtungslagern, für die Tötung „lebensunwerten Lebens“ und viele andere Massenverbrechen gibt es mit guten Gründen keine Pointen. Ein Witz hat es allerdings aus dem KZ in die Witzesammlungen geschafft: Dort erkennt ein Jude das Glasauge eines SS-Mannes daran, dass es so menschlich aussieht…. Die sogenannten Arier hatten die Wahl zwischen Mitmachen, Anpassung, Aufstieg oder innerer Emigration, die Juden letztlich nur die Wahl zwischen Leben und Tod. Eben daraus destilliert die Dokumentation auch die grundsätzliche Frage: darf man über dieses Terrorregime überhaupt lachen?