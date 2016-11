heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Jüngste Konditormeisterin

Wer liebt sie nicht, die diversen Kuchen, Torten, Plätzchen die man in den Konditoreien findet. In Graz gibt es jedenfalls eine junge Frau für die sind solchen Konditorwaren der Lebensinhalt. Allerdings nicht zum verkosten sonder um sie herzustellen. Die 23-jährige Suna Robatscher war letztes Jahr die jüngste Zuckerbäckerin der Steiermark. Mittlerweile hat sie sich selbstständig gemacht. Törtchenprinzessin heißt ihre Konditorei und damit startet sie im Augenblick in Graz so richtig durch. Das besondere bei Ihr und ihrem Geschäft, die Kreationen gibt es nur auf Bestellung. Die 23-jährige ist jedenfalls derart gefragt, dass sie bereits auf Monate ausgebucht ist.