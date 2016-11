STÖCKL.

Wann ist ein Mann ein Mann? Mit dieser Frage beschäftigt sich Paul Scheibelhofer aus wissenschaftlicher Sicht. Als Geschlechterforscher untersucht er alte und neue Männlichkeitsbilder und deren Auswirkung auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Auch die Frage, wie Männlichkeit und Gewalt zusammenhängen und warum vor allem junge Männer Terroranschläge und Amokläufe begehen, ist Gegenstand seiner Forschung.



Ein Thema, das auch in der Tätigkeit von Oberst Friedrich Kovar eine wichtige Rolle spielt. Er ist Verantwortlicher der “Refugee Contact Officers“ der Polizei Wien. Eine Einsatzgruppe, die der Radikalisierung junger Flüchtlinge vorbeugen soll. Außerdem ist er Refernt für Menschenrechte bei der Landespolizeidirektion Wien und beschäftigt sich als solcher mit sensiblen Themen wie Rassismus und Sexismus.



Was kaum einer weiß: Verena Scheitz ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin und Kabarettistin, sondern auch promovierte Juristin. Als solche war sie auch am Straflandesgericht tätig. In STÖCKL. erzählt sie über die damaligen Erfahrungen und warum es sie schlussendlich in die Medien- und Showbranche verschlagen hat.



Liedermacher Gert Steinbäcker beschäftigt sich auf seinem neuen Soloalbum „Ja eh“ kritisch mit dem Zeitgeschehen und gibt auch persönliche Einblicke in sein Leben nach der S.T.S-Karriere. Der bald 64-jährige Steirer hat ein Haus auf Korfu und verbringt mehrere Monate im Jahr auf der griechischen Insel.