heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Demenz

Rund 130.000 Menschen in Österreich leiden an Demenz: Dabei geht es um den Verlust von erworbenen Fähigkeiten, Kurzzeitgedächtnis, Denkvermögen, Sprache und Motorik, teilweise auch der Persönlichkeit.

Die am häufigsten auftretende Form ist die Alzheimer-Krankheit. Wie schaut die Welt der Betroffenen aus? Warum werden Spitalsaufenthalte so oft zu traumatischen Erlebnissen für diese Menschen? Was bedeutet der Begriff "sensibles Krankenhaus"? Und werden pflegende Angehörige überhaupt unterstützt? Wir beschäftigen uns heute die ganze Sendung lang mit diesem sensiblen Thema.



Zu Gast im Studio ist Prof. Dr. Michael Isfort, von Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.