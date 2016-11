Schlosshotel Orth Alles verspielt

Jacob hat die alte Villa in Gmunden gekauft. Doch das Dach ist nicht in Ordnung. Er braucht einen weiteren Kredit. Um so schlimmer ist als Wenzel ihm mitteilt, dass das Schlosshotel keinen großen Gewinn abwirft. Jacob verlangt Einsicht in die Buchhaltung und eine Bilanzprüfung. Graf Schönbühel, langjähriger Gast im Schlosshotel, gesteht seiner Frau Cora, dass er bankrott ist. Er sieht keinen anderen Ausweg als einen tödlichen Bergunfall vorzutäuschen und in Wirklichkeit nach Mexiko zu verschwinden. Cora lässt sich überreden, ihm bei dem Plan zu helfen. Doch als der Graf nicht an dem vereinbarten Treffpunkt erscheint, wird ihr klar: Er ist mit Agnes auf und davon.......

Co-Produktion ORF/ZDF