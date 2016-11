Sturm der Liebe Teil 2576

Desirées Komplott gegen Clara hat Adrians Vertrauen in seine Jugendfreundin systematisch zerstört. Am Ende weiß er sich nicht anders zu helfen, als die Reißleine zu ziehen und der fassungslosen Clara völlig überraschend zu kündigen. Als Melli ihm entsetzt die Leviten liest, weil er ihre Tochter dermaßen schlecht behandelt, ist damit leider nur wenig gewonnen. Adrian hat sein Urteil bereits gefällt und denkt nicht im Traum daran, Clara wieder einzustellen. Doch so leicht gibt sich Melli nicht geschlagen.