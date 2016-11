Julia - Wege zum Glück Kapitel 259

Patrizias Machenschaften fliegen auf. Paula hat sie an Annabelles Computer gesehen. Vor ihrer Ziehmutter verplappert sich das Mädchen und Annabelle wird misstrauisch. Als Patrizia erneut versucht, in Annabelles Unterlagen herumzuschnüffeln, steht sie disket unter Beobachtung. Sehr zu Lillys Missfallen macht Tim der hübschen Nina schöne Augen. In der Beziehung mit Kolja kriselt es.



Koproduktion ZDF/ORF