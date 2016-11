ORF-Premiere: Die Kinder meines Bruders Großstadt-Hedonist wird Landwirt

Lebenskünstler Eric (David Rott) führt ein unbeschwertes Leben mit Freundin Verena in Berlin. Als sein Bruder unerwartet stirbt und Eric seinen Hof erbt, will er den Verkauf so schnell wie möglich abwickeln und die Kinder seines Bruders zu Pflegeeltern abschieben - doch die Rückkehr in seine Heimat zwingt ihn zum Umdenken....

Das sympathischen Familiendrama erzählt mit viel Gespür für seine Figuren und das Leben auf dem Land von der Wandlung eines oberflächlich dahinlebenden Hedonisten zum kämpferischen Neo-Milchbauer. David Rott, bekannt aus dem Udo-Jürgens-Biopic "Der Mann mit dem Fagott", spielt den leichtlebigen Hauptdarsteller Eric mit viel Flair und wird dabei großartig unterstützt von Anna Thalbach als seine Freundin Verena und Jungdarsteller Max Hegewald als sein rebellischer Neffe Nico.

Inhalt Mittdreißiger Eric Steiner hat es bisher erfolgreich vermieden, sich familiär zu binden. Selbst als sein Bruder Christoph tödlich verunglückt, ändert sich daran wenig. Widerwillig sucht Eric den elterlichen Gutshof auf, nur um nach einer schnellen Abwicklung des Trauerfalls bald wieder das Weite zu suchen. Christophs verwaiste Kinder will er zu Pflegeeltern abschieben. Allerdings folgt das Leben nicht immer punktgenau den eigenen Zielen und Vorstellungen. Das scheint schließlich auch Eric einsehen zu müssen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

David Rott (Eric Steiner)

Anna Thalbach (Verena)

Max Hegewald (Nico Steiner)

Cosima Schröder (Leonie Steiner)

Roman Knizka (Christoph Steiner)

REGIE

Ingo Rasper

DREHBUCH

Josephin von Thayenthal

Robert von Thayenthal

KAMERA

Johannes Louis

MUSIK

Martin Probst

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?