heute konkret

Durch die Sendung fĂĽhrt Claudia Reiterer

Viele Kunden der EVN haben in letzter Zeit ein Schreiben bekommen, in dem eine saftige Preiserhöhung des Tarifes angekündigt wird - und das schon ab dem kommenden Monat. Wer dieser Erhöhung nicht zustimmt, fällt aus dem Vertrag und steht im schlimmsten Fall ohne Strom da. Judith Langasch fragt heute nach, wie es zu einer Tariferhöhung um über 100 Prozent kommen kann.

Klimawandel

In Marrakesch findet derzeit die UN-Klimakonferenz statt. Und seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten schaut die ganze Welt darauf, wie er sich in Sachen Klimaschutz positioniert. Denn Donald Trump glaubt nicht daran, dass der Mensch Einfluss auf die Veränderung des Klimas hat. Doch diese sind augenscheinlich und gerade in den USA bereits deutlich spürbar, wie Markus Waibel berichtet.



Die gesamte Reportage können Sie heute im WELTjournal, um 22 Uhr 30 in ORF2, sehen.