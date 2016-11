heute leben

Wintervorbereitungen A 21 | 1. Woche Donald Trump | Hofer Museum | Backen: Lebkuchen | Mag. Sonja Burghard | Grischka Voss | Mode: Flottes für die Feiertage | Hommage an Udo Jürgens | Der große Backwettbewerb | Stargast: Laszlo Maleczky

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Wintervorbereitungen A 21 Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis auch der Schnee im Osten Österreichs liegen bleibt. Die Kinder und Wintersportler freuen sich, die Autofahrer weniger. Denn kommt der Schnee, kann es zum Verkehrschaos kommen, vor allem die Aussenringautobahn, die A 21, ist dafür bekannt, dass im Winter viele Autos hängen bleiben: weil die Strecke erstens sehr kurvenreich ist und zweitens viele Steigungen hat. Unsere Kollegin Verena Pawel meldet sich heute live aus Alland.

1. Woche Donald Trump Der scheidende US Präsident Barack Obama absolviert seine Abschiedsbesuche in Europa, der neue US-Präsident Donald Trump bringt sich in Stellung. Eine Woche Donald Trump, dazu ist heute Andreas Pfeifer bei uns, Leiter der Zeit im Bild Auslandsredaktion.

Hofer Museum Nächstes Jahr wird Tirol aus dem Feiern gar nicht rauskommen, da jährt sich nämlich der Geburtstag von Nationalheld Andreas Hofer zum 250. mal. Wir haben einen Abstecher in sein Geburtshaus in Südtirol gemacht, wo man sich schon auf das Jubeljahr vorbereitet.

Backen: Lebkuchen Vorweihnachtszeit ist gleich Backzeit. Heute dreht sich alles um Lebkuchen, riecht und schmeckt nicht nur gut, es werden ihm sogar Heilkräfte nachgesagt. Wie sie schmackhaften Honiglebkuchen problemlos selbst zu bereiten, hat sich unsere Kollegin Elisabeth Engstler von einer echten Expertin erklären lassen.

Mag. Sonja Burghard Für die kalte Jahreszeit gibt es ja viele Hausmittel um gesund zu bleiben, oder Erkältungen in den Griff zu bekommen. Wir widmen uns heute dem Inhalieren mit Salzwasser. Worauf es dabei ankommt, erklärt Apothekerin Sonja Burghard.

Grischka Voss Vor zwei Jahren verstarb Burgtheaterstar Gert Voss, kurz darauf auch seine Frau Ursula. Ihre einzige Tochter Grischka lässt jetzt die Bibliothek der Eltern für einen guten Zweck versteigern. Mit dem Erlös wird der Grundstein für einen Neubau der Rudolf Steiner Schule in Wien ermöglicht. Am Donnerstag kommen 300 ausgewählte Bücherschätze im Casino am Schwarzenbergplatz unter den Hammer.

Mode: Flottes für die Feiertage In der vor uns liegenden Advent und Weihnachtszeit stehen etliche Feiern vor der Tür. Das Frau allerdings nicht nur in Schwarz elegant und gut aussehen kann, zeigt uns heute unsere Mode - Expertin Andrea Bhatti von der Boutique Andrea in Tirol. Unter dem Motto "Flott in die Feiertage" präsentiert Sie und drei Ihrer Kundinnen farblich abgestimmte Outfits für die unterschiedlichsten Anlässe.

Hommage an Udo Jürgens Am 21. Dezember vor 2 Jahren ist Udo Jürgens verstorben. Der Komponist, Pianist und Sänger wurde nur 80 Jahre alt. Unsere Society-Reporterin Lisbeth Bischoff hat Udo Jürgens persönlich gekannt und noch zu seinen Lebzeiten eine Biografie geschrieben.

Der große Backwettbewerb Johan Lafer & Kari Hohenlohe versuchen den Weltrekord im Apfelstrudelbacken

Stargast: Laszlo Maleczky Unser heutiger Stargast war bis vor 3 Jahren Mitglied der deutschsprachigen Klassik-Pop-Formation "Adoro" und wandelt seitdem auf Solopfaden. Warum es so lange bis zu seinem Debütalbum gedauert hat und wie er zum Beispiel Songs von Miley Cyrus klassich interpretiert, das erzählt er uns in "heute leben".

