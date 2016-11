Kusswechsel 2 ("Maschi contro femmine")

Inhalt

Volleyball-Trainer Walter liebt zwar seine Frau Monica aufrichtig, die seit der Geburt seines ersten Kindes herrschende Flaute im Liebesleben macht ihm jedoch schwer zu schaffen. Schon lässt er sich mit seiner besten Spielerin auf eine Affäre ein. Frauenheld Diego hat Potenzprobleme. Auf der Suche nach der wahren Liebe kommt ihm ausgerechnet Nachbarin Chiara in die Quere. Nicoletta hingegen trennt sich von ihrem untreuen Ehemann. Kaum geschieden, gerät sie an den nächsten Gigolo. Und ihr Sohn Andrea lebt in einer WG mit Marta. Die verführerische Francesca stellt die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / italienisch)