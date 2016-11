Schlosshotel Orth Um jeden Preis

Die berühmte Schauspielerin Ruth Lanzinger gerät in Schwierigkeiten. Aus einem abendlich-angeregten Gespräch mit einem leidenschaftlichen Fan wird eine gemeinsame Nacht.



Als Ruth am nächsten Morgen die Affäre für beendet erklärt, dreht er durch und nimmt Pepi als Geisel. Wenzel und Schimek versuchen alles, um die Situation in den Griff zu bekommen. Jacob, der Halbbruder von Wenzels verstorbener Frau, kommt gemeinsam mit seiner Freundin Claudia nach Gmunden.



Er will eine alte Villa kaufen und rechnet mit seinen Anteilen am Schlosshotel als Sicherheit für einen Kredit.