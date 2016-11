Die Barbara Karlich Show Die Beziehungskiller von heute: Internet und Handy

ist privat und auch im Internet als Model tätig. "Mein Freund wusste von Anfang an, dass ich modle und daher beruflich soziale Plattformen nutzen muss. Allerdings hilft dieses Argumente nichts, denn er ist sehr eifersüchtig und vermutet das Schlimmste hinter jeder Nachricht und jedem Kommentar. Mein Freund kommentiert meine Fotos oft auch und streitet sich mit anderen Usern." Als Kompromiss haben Valentina und ihr Freund vereinbart, dass sie ihm einmal am Tag alle Nachrichten lesen lässt, sodass er sieht, dass alles ganz harmlos ist. "Eine Zeit lang wollte er auch, dass ich meinen Nachrichtendienst deaktiviere. Ich habe nichts zu verbergen, aber mittlerweile nehme ich mein Handy immer mit, damit er es nicht in die Hände bekommt."

Klaus, 42, freischaffender K√ľnstler aus Tirol,

sieht die Benutzung von Handy und Internet gelassen. "Ich verstehe schon, dass sich für die jüngere Generation das Leben vermehrt online abspielt und dass es für sie wichtiger ist als für mich." Er schreibt noch gerne Karten und Briefe, und "wenn ich mit jemandem plaudern will, dann rufe ich ihn an und treffe mich. Aber trotzdem darf man das, was im Internet passiert, nicht so ernst nehmen." Seine Freundin und er sind beide auch auf einer beliebten Plattform präsent. "Aber nur sporadisch", sagt Klaus. "Uns beiden würde es auch nie in den Sinn kommen, uns gegenseitung zu kontrollieren oder auszuspionieren. Das richtige Leben spielt sich außerdem doch noch immer offline ab."