Sturm der Liebe Teil 2574

Auch der geduldigste Mensch hat irgendwann einmal die Nase voll. Desirée jedenfalls ist es leid, ständig mit Clara konkurrieren zu müssen. Kurzerhand wirft sie alle moralischen Bedenken über Bord und setzt ein infames Gerücht in die Welt. Angeblich ist ihre Rivalin Schuld an Desirées Fehlgeburt. So simpel die Intrige auch gestrickt sein mag, sie funktioniert. Adrian ist dermaßen schockiert, dass er sich von Clara erst einmal zurückzieht. Als Clara mitbekommt, wie am Boden zerstört Adrian ist, zerreißt es ihr fast das Herz.