Zeit im Bild

Obama beschwört in Griechenland die Demokratie und reist weiter nach Berlin. Dazu eine Analyse im Studio / Die EU will ein Einreiseregister für Reisende aus dem Nicht-Schengen-Raum / Konflikt in der Regierung um das Integrationspaket / Wie sehen die Bundespräsidentenkandidaten den Verfassungsgerichtshof? / Frank Walter Steinmeier ist nun der offizielle Präsidentschaftskandidat in Deutschland / „Generation What?“, eine Studie über die 18- bis 34-Jährigen und wie sie denken / Kakadus sind intelligent und basteln Hilfsmittel um an ihr Futter zu kommen / Jean Michel Jarre gibt ein Konzert in der Wiener Stadthalle