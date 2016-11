heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Universum: Lionsrock - Die Heimkehr des Königs

In Südafrika hat eine österreichische Tierschutzorganisation ein ambitioniertes Projekt realisiert, das in Gefangenschaft geborenen Großkatzen ein neues Zuhause bietet. Löwen, Tiger oder Geparden aus Zirkus oder Zoo können so in ihren angestammten Lebensbereich zurückkehren