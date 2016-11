heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

COPD - Chronisch obstruktive Lungenerkrankung - ist ein globales Problem und kann viele Ursachen haben. Rauchen, Umweltverschmutzung, Infaktionen, aber auch Vererbung. Die häufigsten Zeichen und Symptome von COPD sind Atemnot, das heißt vermehrte Anstrengung beim Atmen, Schweregefühl oder ein vermehrter "Bedarf an Atemluft", übermäßige Schleimproduktion, und chronischer Husten. Heute, am Welt-COPD-Tag, informiert Judith Langasch über die Ursachen und Folgen dieser Erkrankung der Lunge.

Klimaschutzpreis Gala

Gestern fand in der Siemens City die Preisverleihung zum Klimaschutzpreis 2016 statt.

Die ersten Eindrücke diser glamourösen Veranstaltung, die von Claudia Reiterer moderiert wurde, zeigt Ernst Schwarz heute.

Die komplette Gala, einschließlich der Preisverleihung können Sie am Donnerstag den 17. November, um 22.55 Uhr in ORF 2, in einem "heute konkret Spezial", sehen.