Der Junge im gestreiften Pyjama ("The Boy in the Striped Pyjamas") Ergreifende Romanverfilmung

Der achtjährige Bruno freundet sich als Sohn eines SS-Offiziers und KZ-Kommandanten mit einem gleichaltrigen, im Vernichtungslager internierten Buben an. Eine Freundschaft, die aus Kinderaugen einen ungewohnten Blick auf das Grauen des Holocaust werfen lässt.

ZUR STORY Berlin, Anfang der 40er Jahre. Der achtjährige Bruno (Asa Butterfield aus "Hugo Cabret") ist der

behütete Sohn eines Nazioffiziers. Als sein Vater Ralf (David Thewlis - "Die Entdeckung der Unendlichkeit") befördert wird, muss er mit seiner Familie aus dem gediegenen Zuhause in Berlin in eine trostlose Gegend umziehen, wo der einsame Junge keinerlei Ablenkung geschweige denn einen Spielgefährten findet. Von Langeweile und Neugier getrieben, schlägt Bruno die Anweisungen seiner Mutter Elsa (Vera Farmiga - "Up in the Air", "Bates Motel") in den Wind, er solle auf keinen Fall den Garten und den Wald hinter dem Haus erkunden.

So schleicht sich Bruno zu einer seltsamen Ansammlung von Gebäuden und Menschen, die er von seinem Zimmerfenster aus gesehen hat und die er zunächst für einen Bauernhof hält. Dort trifft er auf den gleichaltrigen Schmuel (Jack Scanlon), der auf der anderen Seite eines hohen Stacheldrahtzauns lebt – der Beginn einer intensiven Freundschaft. Zuerst versteht Bruno nicht, was es mit dem Lager und seinen Bewohnern auf sich hat, aber dann beginnt er den Schrecken zu ahnen. Eines Tages will er sich Gewissheit verschaffen und gerät selbst in die Maschinerie der erbarmungslosen Lagerrealität.

Der irische Autor John Boyne erzählte in seinem im Jahre 2006 erschienenen Roman "The Boy in the Striped Pyjamas" (OT, 2006) den Schrecken des Holocaust aus der Sicht eines Kindes. Regisseur Mark Herman ("Little Voice") adaptierte das Buch für die Leinwand und übernahm gleich selbst die Regie. Mit einer stargekrönten Besetzung gelang ihm eine außerordentlich intensive Fabel, die zeigt, wie unschuldige Menschen, insbesondere Kinder, in Kriegszeiten unter Vorurteilen, Hass und Gewalt leiden. Der preisgekrönte Film wurde im Sommer 2009 in neun Wochen in Ungarn fertiggestellt.

Kurzinhalt Anfang der 1940er Jahre. Der achtjährige Bruno verlässt mit seiner Familie die Stadt Berlin. Sein Vater, ein hochrangiger SS-Offizier, übernimmt eine Kommandantur im Osten des Landes. Bei den Streifzügen durch die neue Umgebung begegnet Bruno dem jüdischen Buben Shmuel, der in Häftlingskleidung hinter Stacheldrahtzaun gefangen ist. Weder ahnt Bruno, welch grauenvolles Verbrechen auf dem abgesperrten Terrain begangen wird, noch, dass sein Vater die Verantwortung für das KZ trägt. Aus der Begegnung der Buben entwickelt sich Freundschaft, aus dem vermeintlichen Abenteuer eine Tragödie.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER Asa Butterfield (Bruno)

Jack Scanlon (Shmuel)

David Thewlis (Vater)

Vera Farmiga (Mutter)

Rupert Friend (Lt. Kotler)

Richard Johnson (Großvater)

Sheila Hancock (Großmutter)

Regie: Mark Herman

Drehbuch: Mark Herman

Kamera: Benoît Delhomme

Musik: James Horner

Story: John Boyne (Roman)

