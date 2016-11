ZIB

Großrazzien gegen Islamisten in Deutschland vor allem in Nordrhein-Westfalen / SPÖ ist über den ÖVP-Vorstoß in Sachen Familienbeihilfe verärgert / Im Ministerrat wurde das Pensionspaket beschlossen / Präsident Obama ist auf seiner letzten Europareise. Die erste Station ist Griechenland / Russischer Minister wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen festgenommen