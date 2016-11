Zeit im Bild

Großrazzien gegen Islamisten in Deutschland vor allem in Nordrhein-Westfalen / In Österreich sieht das Innenministerium keine Probleme / Verteidigungsminister Doskozil in Israel / SPÖ ist über den ÖVP-Vorstoß in Sachen Familienbeihilfe verärgert / Van der Bellen Wahlkampfauftakt für die Stichwahl / Präsident Obama ist auf seiner letzten Europareise. Die erste Station ist Griechenland / Russischer Minister wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen festgenommen / Machtlos ist die Justiz gegen Facebook / "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ von J.K. Rowlings kommt in die Kinos