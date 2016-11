heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Sie nennt sich selbst den "älteste Teenager" der Welt. Karriere machte Sie als Tänzerin, Schauspielerin, Entertainerin oder Autorin: Désirée Nick ist schon lange im Geschäft und das sehr Erfolgreich. Heute Abend können sich all diejenigen die eine Karte ergatert haben, im Rabenhoftheater von ihren Unterhaltungsqualitäten überzeugen lassen. Denn Frau Nick hat noch eine Rechnung offen mit der Männerwelt.

Heute ist Welt-Diabetestag. Allein in Österreich gibt es etwa 600.000 Menschen, die an Diabetes mellitus leiden. Diese "Volkskrankheit" wird nach wie vor von vielen Betroffenen unterschätzt, kann aber schwerwiegende Folgekrankheiten nach sich ziehen. Wir haben eine Niederösterreicherin besucht, die mit Mitte Dreißig die Diagnose Diabetes erhielt.

Jetzt ist wieder zeit für die "Freunde auf 4 Pfoten". Heute geht es um 2 Stubentiger auf Samtpfoten. Willi Gabalier und seine Christiana haben sich ein Katzenpärchen zugelegt, jetzt sind sie in ihrer Grazer Wohnung zu Viert und es ist nicht ganz klar, wer das "Sagen" hat.

Im Theater in der Josefstadt sorgt "Anatol", der Zyklus von Arthur Schnitzler für ausverkaufte Vorstellungen. Gestern hatte dieses Stück als szenische Lesung vom Theater im Salon seine Premiere. In den Hauptrollen u.a. Maresa Hörbiger, ein Kabarettist, eine Opernsängerin und eine frischgebackene Nestroypreisträgerin.

Otto Schenk

"Man muss loswerden, was in einem schwelt, und je älter man wird, desto mehr schwelt in einem" - sprach Otto Schenk und gibt mit seiner jüngsten Sammlung von Anekdoten, Beobachtungen und Begegnungen zu "Ich kann´s nicht lassen"