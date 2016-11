Zeit im Bild

Laut Studie ist jeder vierte EU-Bürger von Armut bedroht / Die Bundespräsidentschaftskandidaten zum Thema gespaltene Gesellschaft / „Allianz für Europa“ spricht sich gegen Norbert Hofer aus / Frank-Walter Steinmeier wird neuer deutscher Präsident. Auch CDU und CSU unterstützen ihn. Dazu eine Schaltung nach Berlin / Nach der Präsidentenstichwahl, die die Regierung verlor, gibt es eine Regierungskrise in Bulgarien / In einem Gewaltvideo wird gezeigt, wie eine 14-Jährige verprügelt wird / Placido Domingo als „Macbeth“ in der Wiener Staatsoper

/ Heute ist der Mond der Erde so nahe wie nur selten