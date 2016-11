Der Kampf um die Macht - Verdis "Macbeth" mit zwei verschiedenen Enden und mit zwei Hauptdarstellern - Placido Domingo und Roberto Frontali im Theater an der Wien Der Tanz um den Schuh - das Märchen vom Aschenputtel als Ballett "Cendrillon" an der Wiener Volksoper Der Bauer als Globalisierungsverlierer - Robert Schabus' ernüchternde Dokumentation "Bauer unser" im Kino

DIE KULTURWOCHE

Was treibt eine Frau dazu, unentwegt in die Rollen anderer zu schlüpfen? Die Künstlerin Irene Andessner ist Marlene Dietrich, Frida Kahlo, Hedy Lamarr oder Wolfgang und Konstanze Mozart. mehr

DIE KULTURTIPPS

Operntipp: Macbeth/ Theater an der Wien

Ein Mann - ein Thron - eine Frau. Und viele Tote am Schluss. Es ist ein blutiger Stoff, den Shakespeare mit "Macbeth" auf die Bühne gebracht hat - und der jetzt in der Opern-Fassung von Giuseppe Verdi am Theater an der Wien zu sehen ist – und das in gleich zwei Versionen. mehr