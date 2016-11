Auf schmalen Spuren Eine Entdeckungsreise entlang der Mariazellerbahn

In Obergrafendorf genießen wir biologische Schokoladespezialitäten und schauen uns an, wie eine über 100 Jahre alte Dampflock von Eisenbahnveteranen restauriert wird. Wir erkunden, warum das Pielachtal auch „Dirndltal“ genannt wird, kosten in den Steinschaler Gärten wohlschmeckende Wildkräuter und erfahren, wie man sich beim Gärtnern eine Menge Arbeit sparen kann.



Wir besuchen Stift Lilienfeld mit seiner prächtigen Bibliothek, und reiten auf Haflingern vor der beeindruckenden Kulisse des herbstlichen Ötschers. Auf den Spuren der Landesausstellung 2015 machen wir Halt am Bahnhof Laubenbachmühle, dem Standort der topmodernen Servicewerkstätte der Mariazellerbahn.



Ein Film für Eisenbahnfreunde und Genießer von Kultur und Kulinarik in einer der schönsten Landschaften Niederösterreichs und der Steiermark.