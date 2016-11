Zurück zur Natur Wohnen und leben in Tradition

Maggie Entenfellner zeigt in dieser Ausgabe von "Zurück zur Natur" noch einmal geschichtsträchtige Gebäude, die aufwändig restauriert wurden und ebenso Teil unseres Landschaftsbildes sind, wie die traditionellen Anwesen, die sorgsam erhalten werden.

Das Stüblergut gehört der italienischen Unternehmerfamilie Morassutti. Harald Kroiss ist ehemaliger Haubenkoch und Pächter des Stüblergutes. Prunkstück des historischen Gasthofes an der ehemaligen Römerstraße ist die Rauchkuchl. Sie geht ins Jahr 1300 zurück und steht unter Denkmalschutz. Gasthof Stüblergut Gaberlstraße 42 8592 Salla stueblergut@gmail.com Telefon: 03147 232

Orgelbauerhaus - Robert Müntz

Robert Müntz ist Pharmazeut und Instrumentenbauer. Mehr als siebzig Instrumente hat er schon hergestellt, fast alle verschenkt er an begabte Musiker. Er lebt im 250 Jahre alten Orgelbauerhaus in der Hauptstraße von Eisenstadt, in dem er auch einen Konzertsaal eingerichtet hat.



Orgelbauerhaus

Hauptstraße 22

7000 Eistenstadt