Zurück zur Natur Wohnen und leben in Tradition

Maggie Entenfellner zeigt in dieser Ausgabe von "Zurück zur Natur" noch einmal geschichtsträchtige Gebäude, die aufwändig restauriert wurden und ebenso Teil unseres Landschaftsbildes sind, wie die traditionellen Anwesen, die sorgsam erhalten werden. Gezeigt werden die historischen Villen des Wienerwalds, welche Kunsthistoriker und Antiquar Dieter Halama besonders am Herzen liegen, das traditionsreiche Stüblergut am Gaberl in der Steiermark, das die italienische Familie Morassutti zur Sommerfrische nutzt, sowie die Jagdvilla Bodinggraben, das imposante Domizil von Revierjäger Michael Kirchweger und seiner Frau Erni, die in den Kalkalpen als Nationalpark-Ranger tätig sind.