Natur im Garten Ein Naturgarten als Lehrmeister

Schon als Kind war er in der Natur unterwegs, hat Pflanzen gesammelt und Tiere beobachtet. Er studierte an der Universität für Bodenkultur Wien Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Tatjana verwandelte er den ehemaligen Bauernhof in Waldhausen im Unteren Mühlviertel in einen wunderbaren Naturgarten mit einem der ersten ökologischen Schwimmteiche. Der Teich kommt ohne jede Technik aus, allein die Pflanzen sorgen für glasklares Wasser. 1984 wurde Werner Gamerith der Konrad-Lorenz-Preis für Umweltschutz für die Verbindung von Kunst und Ökologie verliehen. Der paradiesische Naturgarten besteht aus einem Zier- und einem Nutzgarten mit Obstbäumen und jeder Menge Gemüse. Eine Vielzahl an Trockenmauern bieten nicht nur Pflanzen Platz sondern auch jede Menge Insekten und Kriechtiere fühlen sich hier wohl. Werner Gamerith schneidet im Herbst seine Pflanzen nicht ab, damit finden auch hier viele Tiere Futter und manche für die kältere Jahreszeit ein Winterquartier.