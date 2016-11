IM ZENTRUM Trump und der Siegeszug des Populismus

Amerika hat gewählt – und die Welt rätselt, wie es so weit kommen konnte, dass der Außenseiter Donald Trump es tatsächlich ins Weiße Haus schafft. Warum schenken die Menschen dem Milliardär mit den erschreckenden Ansagen ihr Vertrauen, das Land nach vorn zu bringen? Haben die Eliten längst den Kontakt zu sehr großen Teilen der Bevölkerung verloren? Was sind die Rezepte im Umgang mit Populisten? Und welche Rolle spielen die Medien im weltweiten Vormarsch populistischer Parteien?

Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher:



Hannes Swoboda

ehem. SPÖ-Politiker und Delegationsleiter im EU-Parlament



Maria Rauch-Kallat

ehem. ÖVP-Generalsekretärin und Ministerin



Ruth Wodak

Kommunikationsforscherin



Robert Rohrschneider

Politikwissenschafter, University of Kansas, USA



Ingrid Brodnig

„profil“





