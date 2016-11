Heimat Fremde Heimat

Die kärntnerisch-slowenische Band Roy de Roy setzt bewusst sprachlich und kulturell auf ihre ethnischen Wurzeln. Auf einer Tour durch Südkärnten – vom slowenischen Gymnasium, wo der erste Proberaum der Band war, über das antifaschistische Denkmal am Peršmanhof – nehmen die jungen Kärntner Slowenen Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der slowenischen Volkgruppe in Kärnten.

Die Reise mit Roy de Roy bietet sowohl Einblick in die Welt junger österreichischer Musiker als auch in die Situation der slowenischen Minderheit in Kärnten.

Warum die Band einen direkten Zusammenhang zwischen der Vertreibung und Diskriminierung der Minderheit mit den heute vertriebenen Flüchtlingen und Migranten sieht, erfährt man im Beitrag von Sabina Zwitter.