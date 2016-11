Seitenblicke

Trauer in den heimischen Reihen auf den Rängen und unter den Geladenen, schwindende Zustimmung zum neuen Spielstil der heimischen Nationalmannschaft, hadern mit den Chancen, zur WM zu kommen - All das nach dem Match Österreich gegen Irland.

*Der Prinzenball in Villach

Der 6. Prinzenball im Kongress-Center in Villach. Angemessen der Jahreszeit, die Veranstaltung fand einen Tag nach dem Faschingsauftakt am 11.11. statt, kam es zu einer hohen Faschingsprinzessinnen- und Prinzendichte, auch hier löste das neue First Couple das alte ab.