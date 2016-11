ZIB

Erdbeben in Neuseeland mit anschließendem Tsunami / Paris gedenkt der Terroranschläge vor einem Jahr / EU-Außenministertreffen in Brüssel zum Thema Trump / Konstruktiv weiterarbeiten, das ist die Devise von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner / Grüner Bundeskongress in Salzburg zu den Themen Frauen und Klimaschutz / Buschbrände in Australien / Doppelsieg für Österreich im Herrenslalom in Levi: Marcel Hischer vor Michael Matt