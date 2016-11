Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol Architektur am Gipfel - Hochalpine Schutzhütten in Tirol

Viele hochalpine Schutzhütten sind mehr als 100 Jahre alt. Einige herausragende Beispiele des frühen Alpinismus in Tirol werden nun unter Denkmalschutz gestellt. Ein Vorzeigebeispiel ist die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen. Dieser Prachtbau aus der Jahrhundertwende wirkt wie ein Grandhotel in den Alpen. Doch zu viel Komfort sollte auf Schutzhütten heute nicht geboten werden, sagen Vertreter der Alpenvereine. Die Energie- und Wasserversorgung im Hochgebirge ist mit großem Aufwand verbunden. Bestehende Hütten werden sanft saniert, anstelle von baufälligen Hütten entstehen sogenannte "Ersatzbauten". In Südtirol sind gerade drei neue Schutzhütten in Bau. In welchem Stil in den Alpen weitergebaut werden soll, ob experimentell oder traditionell, ist eine der Fragen, denen Teresa Andreae im Österreich Bild mit dem Titel "Architektur am Gipfel" nachgeht. Hüttenwirte, Hüttenbenützer und Hüttenerbauer kommen zu Wort.