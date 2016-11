Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Diese Woche wurde der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden paktiert. Ein Teil davon ist die sogenannte Transparenzdatenbank. Hier sollen Bund, Länder und Gemeinden eintragen, wer wieviel Subventionen gibt und bekommt. So soll mehr Gerechtigkeit geschaffen und Doppelförderungen vermieden werden. Nicht alle Länder und Gemeinden sind begeistert, dass andere Stellen in ihre Förderpolitik Einblick erhalten und so bleibt die Transparenz in der Datenbank eine lückenhafte. Claus Bruckmann hat dazu mit dem Finanzminister, mit Landeshauptleuten, Gemeindevertreten und Abgeordneten gesprochen. Gast im Studio ist Thomas Prorok vom Zentrum für Verwaltungsforschung

Entfremdungspolitik

Ende der Woche wird eine Delegation österreichischer Parlamentarier zu Gesprächen in die Türkei reisen. Nicht nur in Österreich wird die Kritik am harten Kurs des türkischen Präsidenten Erdogan immer heftiger. Die EU-Kommission ist am Mittwoch in einem Fortschrittsbericht hart ins Gericht gegangen, scheute sich aber davor einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara zu fordern. Wie weiter umgehen mit dem EU-Beitrittskandidaten und NATO-Mitglied Türkei? Ein Bericht von Tim Cupal aus Brüssel.