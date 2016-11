Zeit im Bild

Erdbeben in Neuseeland mit anschließendem Tsunami / EU-Außenministertreffen in Brüssel zum Thema Trump - dazu eine Schaltung nach Brüssel / Konstruktiv weiterarbeiten, das ist die Devise von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner/ Grüner Bundeskongress in Salzburg zu den Themen Frauen und Klimaschutz / Viele rechtliche Fragen sind für selbstfahrende Autos noch nicht geklärt / In der Präsidenten-Stichwahl in Bulgarien deutet alles auf einen Sieg des Oppositionskandidaten hin - dazu eine Schaltung nach Sofia / Paris gedenkt der Terroranschläge vor einem Jahr / Adriano Celentano und Mina haben eine neue CD aufgenommen