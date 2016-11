Pressestunde mit Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Bundesparteiobmann ÖVP

Seit genau 2 Jahren ist Reinhold Mitterlehner Obmann der ÖVP und Vizekanzler, seit einem halben Jahr heißt sein Partner in der SPÖ Christian Kern. Die Außenwirkung der Regierungskoalition bleibt aber bescheiden – trotz einiger kleiner Reformschritte in den vergangenen Wochen, etwa in der Bildungspolitik und bei der Gewerbeordnung. Bei anderen Themen scheinen die Regierungsparteien keine gemeinsamen Schnittmengen mehr zu finden, deutlich zu sehen am Gezerre rund um die Mindestsicherung. Wie lange hält diese Koalition noch? Wo will der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Schwerpunkte setzen? Wie reagiert er auf die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten, und rechnet er überhaupt noch mit einem Handelsabkommen mit den USA?



Die Fragen stellen:



Alexandra Föderl-Schmid

„Der Standard“



und



Wolfgang Wagner

ORF





Aktuelle Änderungen vorbehalten!