Orientierung ORIENTIERUNG Wiederholung am 15.11.2016, 10.30 Uhr, ORF III

Wege der Versöhnung: Ökumene-Gipfel in Österreich/ Flucht und Migration: Werte, Wandel, Wirksamkeit/ „Ein Segen für mich“ - Krankenhaus bietet „Segensfeier für alle“ an

Wege der Versöhnung: Ökumene-Gipfel in Österreich Ein Gipfeltreffen der besonderen Art hat dieser Tage im Burgenland stattgefunden: Erstmals ist es im Rahmen einer Vollversammlung der katholischen Bischofskonferenz zu einer Begegnung mit Vertretern der evangelischen Kirchen in Österreich gekommen. Eine Premiere - angesichts des bevorstehenden Jahres 2017, in dem sich die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther zum 500. Mal jähren wird. Gemeinsam gehe man schon seit Jahrzehnten „Wege der Versöhnung“, so Kardinal Christoph Schönborn, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. „Es verbindet uns weit mehr, als uns noch trennt“, sagte der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker, Vorsitzender des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. und H.B.. Einig zeigten sich Schönborn und Bünker auch bei sozialpolitischen Themen, etwa der aktuellen Debatte rund um die Mindestsicherung. „Es geht darum, Armut zu bekämpfen und nicht die Armen außen vor zu lassen“, betonte Schönborn. Für Bünker ist es „auffällig, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit dort ausgetragen wird, wo Menschen zu wenig haben“. Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam den Verletzten dienen“ stand denn auch ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Pfarrkirche im burgenländischen Rust.

Bericht: Sandra Szabo, Länge: 6 Minuten



Im „Orientierung“-Studiogespräch: Margot Käßmann, evangelisch-lutherische Pfarrerin und „Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017“ im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Flucht und Migration: Werte, Wandel, Wirksamkeit Eine "Woche der Wirksamkeit – Inspiration für Leadership und Wandel“ fand dieser Tage im Kardinal König Haus in Wien statt. Dabei wurde angesichts von Migration und Flucht auch über Herausforderungen und Chancen dieser aktuellen Entwicklungen diskutiert. In der „Orientierung“ zu Wort kommen u.a. der Migrationsforscher Heinz Fassmann, Karim Abram vom katholischen Hilfswerk Caritas und Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative. Auf dem Programm standen dabei auch Exkursionen, etwa in das Kunsthistorische Museum in Wien. Angeführt von der Ordensfrau und Kunsthistorikerin Ruth Pucher haben Teilnehmende der "Woche der Wirksamkeit" gemeinsam mit Flüchtlingen Kunstwerke besichtigt und sich über ihre Eindrücke ausgetauscht.

Bericht: Sandra Szabo, Länge: 6 Minuten

„Ein Segen für mich“ - Krankenhaus bietet „Segensfeier für alle“ an Mit einer Einladung zu einem „Segenskreis“ wendet man sich im Landesklinikum Hollabrunn in Niederösterreich vor allem an werdende Mütter – aber auch andere Interessiert sollen sich zu dieser christlichen Segensfeier, die einmal im Monat in der Kapelle des Klinikums stattfindet, eingeladen fühlen. „Gut angenommen“ werde das Angebot, ist zu hören. Die Segensfeier, die in erster Linie schwangeren Frauen Mut und Zuversicht vermitteln möchte, werde immer wieder als „berührende Erfahrung“ erlebt. Krankenhaus-Seelsorgerin Monika Sulz: „Der priesterliche Segen ist für alle Menschen ein geistiges Mittel, das genauso wie Brot lebensnotwendig ist. Dabei übergeben wir unser Leben in die Hand Gottes. Alle, die für sich den Schutz Gottes empfangen wollen, sind dazu herzlich eingeladen.“

Bericht: Brigitte Wojta, Länge: 7 Minuten