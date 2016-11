Kalender Girls

Im Mittelpunkt des Stückes "Kalender Girls" von Tim Firth stehen sechs Frauen im besten Alter, die es - jede auf Ihre Art - noch einmal wissen wollen. Es geht um Freundschaft, Schönheit, Älterwerden, Liebe und Tod. 2003 wurde die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, mit Helen Mirren und Julie Walters verfilmt. Der Inhalt: Einige ältere Damen eines Wohltätigkeitsvereins wollen mit einem Kalender Geld für eine gute Sache verdienen - statt Blumen oder Kirchen sollen aber diesmal sie die Motive auf den zwölf Monatsblättern sein - und zwar nackt!

"Kalender Girls" ist ein Stück für Männer und Frauen, für Junge und Ältere, für Theaterliebhaber und Theaterskeptiker, so Intendantin Nina Blum.

Bei der Inszenierung für die Sommernachtskomödie Rosenburg wurde das Stück von England ins Waldviertel verlegt, so dass die Pointen eine Mischung aus britischem und österreichischen Humor sind. Gespielt wurde auf der einzigartigen Rundbühne der Sommernachtskomödie - eine Produktion, die unterhält und dennoch zum Nachdenken anregt.

Und so bunt wie die Charaktere im Stück ist auch das Ensemble: Erni Mangold, Babett Arens, Hemma Clementi, Konstanze Breitebner, Elisabeth Engstler und Susanne Brandt sind die "Kalender Girls" - die in dieser turbulenten Komödie für Verwirrung, Erstaunen und Überraschungen sorgen. Mit dabei auch: Margot Ganser-Skofic, Bettina Soriat, Erwin Ebenbauer und Martin Oberhauser. Regie führt Marcus Ganser.